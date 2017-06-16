Сирия: в ООН не смогли назвать сроки подготовки доклада по химатаке в Хан-Шейхуне

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Нью-Йорк, 16 июня. Дата подготовки доклада по атаке с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне пока неизвестна. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по химическому разоружению заявила верховный представитель организации по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.

Представитель ООН отметила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии продолжает расследование произошедшей 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун химической атаки. Но пока сроки подготовки доклада по инциденту не известны.

«ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных», — сообщила Изуми Накамитсу.

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения также сообщила, что продолжается планирование отправки команды экспертов на место химической атаки. Ранее о готовности специалистов ОЗХО отправиться в Хан-Шейхун при условии обеспечения их безопасности заявил генеральный директор организации Ахмет Узюмджю.

Напомним, инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля текущего года. Сирийская оппозиция заявила, что в результате атаки с применением химического оружия погибли 80 и пострадали 200 человек. Вину за инцидент повстанцы возложили на правительственные войска. Власти Сирии опровергли обвинения, напомнив, что весь арсенал химического оружия был вывезен из страны под контролем ОЗХО.