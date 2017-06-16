Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

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Южно-Сахалинск, 16 июня. В результате столкновения пассажирского поезда с большегрузным автомобилем на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщили в УМВД Сахалинской области.

Уточняется, что ДТП произошло на автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Оха в районе перегона станций «Заозерное — Пугачево». Оба погибших находились в автомобиле.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить, — пишет Газета.ru.