Свалку в Балашихе закроют после вопроса на прямую линию Путина

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Москва, 16 июня. Свалку в Балашихе закроют после вопроса на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

В четверг жители подмосковной Балашихи рассказали лидеру РФ о соседстве огромного свалочного полигона с многоквартирными домами и попросили президента решить эту проблему.

Как пишет RT, свалка на полигоне «Кучино» в Подмосковье будет закрыта в 2019 году. Это произойдет после окончания строительства мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево.

После обращения россиян к президенту, проблемой занялся Следственный комитет РФ. Ведомство установило, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов вблизи свалки было незаконным.