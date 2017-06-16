Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину

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Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не удалось найти достойных и конструктивных обращений представителей оппозиции в ходе подготовки к «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Песков отметил, что россияне готовили обращения очень активно. Их общее количество измеряется миллионами. Тем не менее, найти конструктив от оппозиции ему не удалось.

Практически не было предложений, направленных на совершенствование политики государства в той или иной области, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства заверил, что Владимир Путин всегда готов к диалогу в конструктивном ключе, но исключительно в законной плоскости.

Ранее США поздравили РФ с Днем России. Об этом сообщала Газета.ru.