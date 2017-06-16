Непогода может ускорить инфляцию в России

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Москва, 16 июня. Холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен. Как подсчитали в Минэкономразвития РФ, аномальный холод и дожди в летний сезон помешают получению раннего урожая. Это стало причиной отклонения инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта.

На данный момент инфляция находится выше целевого показателя Банка России – на уровне 4,1%. В июне ситуация не улучшилась. Как пишет газета «Известия», затяжная дождливая погода может поставить под угрозу урожай, что вызовет рост цен на продукты в России. Отмечается, что прогнозировать на сколько подскачут цены пока нельзя.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2017 году.