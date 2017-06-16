Главы генштабов США и России условились не разглашать детали переговоров

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 15 июня. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и его российский коллега, генерал Валерий Герасимов приняли решение не разглашать подробности переговоров между военными.

Об этом РИА Новости рассказал представитель Генштаба Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что Данфорд и Герасимов общаются по целому ряду вопросов. Они договорились не разглашать детали бесед публично. Это также касается переговоров по Балтии.

Ранее сообщалось, что Данфорд обсуждает с Герасимовым профилактику конфликтных ситуаций в Балтике во время предстоящих военных учений в августе и в сентябре 2017 года.