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Политика
Главы генштабов США и России условились не разглашать детали переговоров
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Главы генштабов США и России условились не разглашать детали переговоров

1:25  16 Июня 2017
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Главы генштабов США и России условились не разглашать детали переговоров

Вашингтон, 15 июня. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и его российский коллега, генерал Валерий Герасимов приняли решение не разглашать подробности переговоров между военными.

Об этом РИА Новости рассказал представитель Генштаба Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что Данфорд и Герасимов общаются по целому ряду вопросов. Они договорились не разглашать детали бесед публично. Это также касается переговоров по Балтии.

Ранее сообщалось, что Данфорд обсуждает с Герасимовым профилактику конфликтных ситуаций в Балтике во время предстоящих военных учений в августе и в сентябре 2017 года.

#герасимов #данфорд
Алия Садыкова
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