США c опозданием поздравили Россию с национальным праздником

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Вашингтон, 16 июня. Соединенные Штаты Америки с некоторым опозданием поздравили РФ с Днем России. Соответствующее заявление подписано именем Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В заявлении отмечается «уникальная ответственность» России и Соединенных Штатов Америки за обеспечение стабильности и мира на международной арене.

Бороться за фундаментальные права и свободы лучше всего у нас получается вместе, — считают в США.

Ранее в Белом доме заявили, что санкции против РФ показали свою эффективность. Об этом писала Газета.ru.