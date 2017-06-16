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Политика
США c опозданием поздравили Россию с национальным праздником
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США c опозданием поздравили Россию с национальным праздником

1:14  16 Июня 2017
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США c опозданием поздравили Россию с национальным праздником

Вашингтон, 16 июня. Соединенные Штаты Америки с некоторым опозданием поздравили РФ с Днем России. Соответствующее заявление подписано именем Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В заявлении отмечается «уникальная ответственность» России и Соединенных Штатов Америки за обеспечение стабильности и мира на международной арене.

Бороться за фундаментальные права и свободы лучше всего у нас получается вместе, — считают в США.

Ранее в Белом доме заявили, что санкции против РФ показали свою эффективность. Об этом писала Газета.ru.

#рекстиллерсон
Cергей свазовский
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