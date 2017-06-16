Адвокат Бута рассказал о санкциях американской тюрьмы против его подзащитного

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Вашингтон, 16 июня. Адвокат Алексей Тарасов, защищающий интересы Виктора Бута, отбывающего в США наказание в виде 25-ти лет лишения свободы, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

По словам адвоката, поводом для санкций послужило интервью Бута для RT, в котором россиянин критично отозвался о работе американской пенитенциарной системы.

Формально Буту инкриминируется так называемый «трехсторонний разговор», — уточнил Тарасов в беседе с RT на русском.

Ранее в Белом доме заявили об эффективности ограничительных мер против России. Об этом писала Газета.ru.