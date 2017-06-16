Американский политик: Россия занимает выигрышную позицию по Сирии

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Вашингтон, 16 июня. Россия занимает выигрышную позицию по Сирии с точки зрения международного права, заявил бывший член палаты представителей США Рон Пол телеканалу RT.

Он пояснил, что ведущие державы ведут игру с помощью мировых изданий, обвиняя друг друга. Пол отметил, что с точки зрения международного права Москва находится в выигрышном положении по вопросу Сирии. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки в САР никто не приглашал.

« Нас не приглашали сирийские власти, поэтому у нас нет достаточного количества оснований, чтобы отстаивать свою правоту», — подчеркнул он. Пол также считает, что США действуют в Сирии так, что помогают только запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»*. При этом Белый дом, по мнению Пола, делает вид, что сотрудничает с РФ. Под уточнил, что американским военным не стоит находиться в Сирии.

Ранее глава РФ Владимир Путин рассказал, чему Россия научилась в войне против ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.