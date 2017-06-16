Полиция США санкционировала арест охранников Эрдогана

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Вашингтон, 16 мая. Полиция США выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вступивших в столкновения с протестующими в Вашингтоне. Об этом сообщили глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер в ходе пресс-конференции.

Они уточнили, что власти США разыскивают девятерых представителей охраны Эрдогана. Шеф полиции обратился к подозреваемым с призывом прибыть в США, дабы они «ответили по закону». В свою очередь, Боузер сказал, что охранники применили по отношению к демонстрантам насилие.

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