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Полиция США санкционировала арест охранников Эрдогана
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Полиция США санкционировала арест охранников Эрдогана

0:35  16 Июня 2017
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Полиция США санкционировала арест охранников Эрдогана

Вашингтон, 16 мая. Полиция США выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вступивших в столкновения с протестующими в Вашингтоне. Об этом сообщили глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер в ходе пресс-конференции.

Они уточнили, что власти США разыскивают девятерых представителей охраны Эрдогана. Шеф полиции обратился к подозреваемым с призывом прибыть в США, дабы они  «ответили по закону». В свою очередь, Боузер сказал, что охранники применили по отношению к демонстрантам насилие.

Накануне Газета.ru сообщила о запоздалом поздравлении США с Днем России.

#реджепэрдоган
Cергей свазовский
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