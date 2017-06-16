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Карякин проиграл Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира в Норвегии
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Карякин проиграл Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира в Норвегии

0:31  16 Июня 2017
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Карякин проиграл Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира в Норвегии

Ставангер, 16 июня. Российский спортсмен Сергей Карякин проиграл чемпиону мира Магнусу Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира в Ставангере.

Для норвежца эта победа стала первой в турнире. Еще один представитель России Владимир Крамник уступил французскому шахматисту Максиму Вашье-Лаграву.

Ранее Карякин заявил, что намерен отыграть у норвежца Магнуса Карлссена мировую шахматную корону. По его словам, он морально готов к реваншу с Карлсеном и будет добиваться права вновь сразиться с ним.

 

#карякин #карлсен
Алия Садыкова
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