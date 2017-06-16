Внимание, дети: молодежный уличный протест — что делать нам, родителям?

В Избранное

Скопировать

Более 130 подростков было задержано в Москве 12 июня на несанкционированной акции оппозиции. Их участие в ней — непродуманная попытка самореализации, сообщил прессе глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Вроде бы, все точки над «i» расставлены. Но так ли это? Тем более что уже 13 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что американские власти намереваются использовать «более изощренные подходы» к пропагандистскому воздействию на население России, и в первую очередь — на российскую молодежь.

Показательно, что эта ремарка, по сути, стала комментарием к другому озвученному Тиллерсоном тезису: «Люди меня умоляют, чтобы я взаимодействовал [с россиянами] и пытался улучшить нынешнюю ситуацию…»

Drang nach Osten продолжается

Если кого-то интересует более развернутое описание, то извольте.

Выступая на слушаниях в подкомитете комитета по ассигнованиям Сената США, Тиллерсон сообщил, что американское руководство хочет использовать «более изощренные подходы» к пропагандистскому воздействию на население России, в том числе через применение социальных сетей, а также теле- и радиовещание.

«Мы продолжим предпринимать эти усилия, чтобы гарантировать, что участвуем в разговорах молодежи и других [групп населения] внутри России», — подчеркнул госсекретарь США.

Т.е. Тиллерсон недвусмысленно дал понять, что дальнейшее «взаимодействие» с Россией и «улучшение нынешней ситуации», с точки зрения правительства США, могут происходить исключительно в форме усиления американского давления на РФ. Причем объектом американского воздействия или, если угодно, мишенью, на сей раз целенаправленно выбирается российская молодежь. Вот так вот, без всяких экивоков, честно и прямо.

Вмешательство в дела другого государства? О чем вы?! Мы участвуем в разговорах молодежи и других групп населения РФ. Усиливая свою пропаганду в целях продвижения интересов американского истеблишмента среди российской молодежи и иных групп населения. Всего лишь!..

Тот факт, что Холодная война Запада против нашей страны вовсе не закончилась в 1991-м с исчезновением СССР и Организации Варшавского договора, наглядно продемонстрировала «Война трех восьмерок» в августе 2008-го. Дальнейшие события также раз за разом доказывали гражданам России, что если, цитируя Остапа Бендера, действительно в чем-то «заграница нам поможет», так это в деградации государственности и утрате суверенитета.

Инспирированный Западом Евромайдан на Украине и все, что за этим последовало, лишь подтвердили очевидное: возглавляемое США НАТО последовательно продолжает свой Drang nach Osten. Что вызывает соответствующую ответную реакцию России. Что вызывает соответствующую реакцию Запада. Что вызывает соответствующую реакцию России. Что вызывает…

И так по кругу.

От паперти до госпереворота

Маховик, запущенный расширением НАТО на Восток, продолжает неумолимо раскручиваться. Попутно он «нагревает» ситуацию не только у западных российских границ, где размещаются новые воинские контингенты стран альянса и создается инфраструктура ЕвроПРО, но и внутри самой России. До «кипения», к счастью, еще далеко. Но работа в этом направлении, как говорится, ведется. Причем, не только нашими иностранными «партнерами».

Увы, но имеются и представители российского политикума, которые совсем не прочь раскачать ситуацию в своих эгоистических интересах. Что характерно, в какой-то момент эти самые представители начинают идти рука об руку с нашими приснопамятными иностранными «партнерами» — сказывается общность интересов.

Те и другие хотят контроля над Россией. Те и другие не могут получить этот контроль легитимным образом. Как следствие, те и другие пытаются реализовать свои планы посредством нелегитимных действий. Стараясь при этом использовать в своих целях наиболее подверженный стороннему влиянию слой российского населения. Речь, разумеется, идет о молодежи.

Началось это не сегодня и не вчера. Спекулировать на тематике детских страданий взрослые научились, пожалуй, еще тогда, когда совершеннолетний впервые додумался отправить на паперть вместо себя несовершеннолетнего просить милостыню. С тех пор идея неоднократно творчески перерабатывалась и углублялась, пока не воплотилась стараниями заинтересованных лиц в палаточном городке студентов на киевском Майдане.

Осталось только чуть-чуть «подогреть» ситуацию, спровоцировав правоохранителей на разгон городка, и — вуаля! — Украина «закипела», а бенефициары мероприятия принялись считать прибыль от удачной реализации своего проекта. Проекта, в котором сотни, а затем тысячи погибших флегматично списывались, видимо, по статье «усушка и утруска».

Увы, это то, к чему может прийти и Россия, если планы наших иностранных «партнеров», равно как и самопровозглашенных лидеров оппозиции в лице Алексея Навального и Ко, вдруг сбудутся. Не найдя должной поддержки у взрослой части российского населения, эти политические акторы стремительно переориентируются на молодежь.

Как это будет выглядеть в исполнении американских пропагандистов, пока не совсем понятно. Зато как в этом направлении работает Навальный, уже понятно абсолютно.

Дети как политический инструмент

12 июня — День России. У значительной части населения РФ отношение к этому празднику довольно противоречивое… А вот у другой части — предельно прагматичное.

Вот, например, некто Навальный вместо согласованного ранее с властями митинга на московском проспекте Сахарова внезапно решил созвать своих сторонников на Тверской улице. Т.е. одним махом санкционированный митинг превратить в несанкционированный.

Тот факт, что на Тверской в рамках исторического фестиваля «Времена и эпохи» уже проводился «День истории России», господина Навального не смутил. Как и сама логика демонстрируемой им концепции «борьбы с нарушителями закона путем нарушения закона».

В реальности логика в действиях Навального вполне присутствует. Ему нужен пиар. Причем пиар любой ценой, даже скандальной. Но это семечки. Куда хуже то, что ради своих амбиций Алексей Анатольевич готов без каких-либо раздумий подставить под удар своих сторонников. И вовсе не только совершеннолетних.

Вспоминая предыдущие прецеденты, можно предположить, что «подстава» детей (желательно — под дубинки правоохранителей) во время инициированных господином Навальным акций вошла у него в систему. И не только у него одного.

Ретроспективно оглядываясь на события недавнего времени, мы найдем далеко не единичный пример циничного использования молодежи в качестве политического инструмента давления на государственную систему Россия.

26 марта 2017 года — несанкционированный митинг против коррупции, организованный Навальным на Тверской улице в Москве. Среди участников митинга и зрителей обнаружилось немало тинейджеров, которые де-факто использовались для провоцирования столкновений с сотрудниками правопорядка.

26 мая 2017 года — случай с уже ставшим знаменитым «мальчиком, читающим «Гамлета», также имеющий признаки заранее спланированной провокации.

Газ, дубинки и губа

А затем последовало 12 июня 2017 года, когда Алексей Анатольевич снова позвал «навальнят» на Тверскую улицу. Что неожиданно признал несомненной провокацией не только мэр Москвы Сергей Собянин, но и сам гуру отечественной оппозиции Михаил Ходорковский!

Далее на Тверской сподвижник «вождя оппозиции» распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего омоновец получил ожог глаза. Правонарушитель был задержан, а пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Ни первое, ни второе на сенсацию не тянуло.

Правда, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш попыталась «подогреть» ситуацию, разместив в соцсетях следующее патетическое сообщение: «Сегодня мой день и день моей страны, и против меня использовали слезоточивый газ. Все, что нужно знать о нынешней власти в России».

Но после этого общественность справедливо удивилась. Мол, как же так получилось, что власти травят газом гражданку Ярмыш, а медицинскую помощь приходится оказывать почему-то сотруднику правоохранительных органов?

Читайте также: Александр Костин: Навальный ведет дело к гражданской смуте

В общем, раздуть перцовым аэрозолем из мухи слона не получилось… Зато уже в 16:30 «Эхо Москвы» выдало главную для этой радиостанции новость дня: «Полиция избивает дубинками людей на Тверской. Об этом с места событий сообщает издание «Инсайдер». Как сообщает портал «Медиазона», среди пострадавших есть дети. Так, один из полицейских разбил дубинкой губу 12-летнему мальчику!..»

Каких-то внятных доказательств подлинности этой информации от «Эха» не последовало. Как и от РБК, продублировавшего сообщение «Эха Москвы» в части избиения дубинками митингующих на Тверской. Похоже, впрочем, что доказательства тем, кто стоит за Навальным, и не требовались. Главное — вброс информации о «произволе властей» состоялся.

Заметим: вброс, спекулирующий на теме насилия над молодежью, провоцирующий окружающих на инстинктивные действия по защите «пострадавших малолеток» и, таким образом, легитимизирующий силовые акции толпы против правоохранителей.

Государственная система имеет четко отработанные алгоритмы реакции на противоправные действия взрослых граждан. Но когда навстречу полиции выталкивают молодежь, госсистема часто пасует и начинает давать сбои. Это было прекрасно известно организаторам украинского Евромайдана, и эту же тактику берут на вооружение те, кто хотел бы раскачать ситуацию в России в преддверии президентских выборов.

Внимание, тут есть проблема!

И вот тут нас подстерегает простой традиционный русский вопрос «Что делать?» с далеко не простым ответом.

А действительно, что? Запретить молодежи пользоваться интернетом, а также смотреть на Навального и иных, подобных ему политических провокаторов? Утопия. Каждого юнца, восхотевшего ознакомиться с прозападными сайтами или выбежать в очередной раз на Тверскую по призыву т.н. «оппозиции», за руку не схватишь. А если схватишь, то лишь сыграешь на руку тем, кто, с удовольствием вас сфотографировав, предъявит это фото как очередное доказательство «нарушений прав человека» в России.

Еще более глупа идея занесения оптом всей молодежи, что выходит митинговать на улицы, во враги Отечества. Люди, очнитесь! Это наша молодежь. Это наши дети. Вы с собственными детьми воевать собрались? Простите, вы в своем уме?..

Можно все свалить на традиционный радикализм молодежи, на бессмертную проблему «отцов и детей», на вражеские голоса и т.д. Но если глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщает, что после событий 12 июня на московской Тверской улице было задержано 130 подростков, то это повод серьезно задуматься. И не только над тем, сколько суток получат организаторы провокации.

В первую очередь, надо бы подумать над тем, что вообще эту сотню с гаком подростков на Тверскую привело. Почему эта акция им показалась более привлекательной, чем участие в каком-то ином мероприятии? Грубо говоря, почему энергию этой части молодежи не получилось направить в более конструктивное русло?

Или нам проще оптом повесить на 130 человек ярлык хулиганов-бездельников и тем самым «подарить» этих граждан Тиллерсону с Навальным? А не слишком ли щедро мы нашими людьми разбрасываемся?

Читайте также: Команда ликвидаторов: Ольга Туханина об истинной цели протеста на Тверской

Конечно, недовольные были, есть и будут всегда — в любом обществе. Но означает ли это, что от таких людей следует отворачиваться? Нет. Факт существования недовольных для государства — это как тревожный звонок сигнализации: «Внимание, тут есть проблема!»

Да, этот звонок может оказаться результатом ложного срабатывания, но проверить никогда не помешает… Есть мнение, что пора бы этой проверкой заняться, дабы выяснить, почему идеология уличного протеста начинает находить отклик среди наших подростков.

Речь не о том, чтобы поголовно оправдать всех задержанных. Речь о тщательной проверке причин появления задержанных подростков на Тверской. Фигурально выражаясь, почему они в праздничный день двинулись именно туда, а не на какую-нибудь спартакиаду? Почему побежали валить декорации реконструкторов, а не переводить бабушек через дорогу?

Знаете, в этом и правда важно разобраться. Потому что отсутствие рефлексии и игнорирование проблемы «молодежь и политика» может обойтись очень дорого. Не верите? Тогда ласкаво просимо до України!..

Тем более что, судя по словам господина Тиллерсона, Drang nach Osten продолжается. И чтобы ему противостоять, нам понадобятся все наши люди. Включая детей.