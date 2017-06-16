Ветеран ФСИН рассказал о работе в лагерях для политзаключенных в СССР

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Москва, 16 июня. Председатель общественной организации «Ветеран уголовно-исполнительной системы» Республики Мордовия Геннадий Вотрин поделился своими воспоминаниями о системе исправительных учреждений в Мордовии, где он работал на протяжении 20 лет.

Вотрин отметил, что основной контингент так называемых политических заключенных составляли те, кто заслужил наказание во время Великой Отечественной Войны: украинские националисты, бандеровцы, полицаи, прибалтийцы, воевавшие на стороне фашистов и т. д.

По его словам, диссидентов среди политических заключенных было немного. С некоторыми из них Вотрин общался даже после их выхода на свободу.