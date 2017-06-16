Ди Каприо вернул «Оскар» из-за дела о хищении денег

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Вашингтон, 16 июня. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обвинило продюсерскую фирму Red Granite Pictures в том, для съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит» привлекались средства, похищенные из инвестиционного фонда Малайзии.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо вернул статуэтку «Оскар», подаренную ему продюсерами во время создания картины. Как пишет Reuters, Ди Каприо передал скульптуру сотрудникам полиции, расследующим данное дело. Вместе с наградой артист передал правоохранителям и другие подаренные ему предметы.

Напомним, в 2016 году Минюст обвинил Red Granite Pictures в хищении денег из малазийского инвестиционного фонда. Ранее сообщалось, что статуэтка в доме Ди Каприо оказалась ворованной.