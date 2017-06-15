Госдеп: США готовы поддержать другой формат урегулирования кризиса на Украине

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Вашингтон, 15 июня. Вашингтон готов принять другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме «минского», в случае появления вариантов.

Об этом рассказала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что Америка озабочена эскалацией и насилием в Донбассе. США призывают уважать достигнутые сторонами конфликта договоренности.

По словам Науэрт, Белый дом не видит результатов минских соглашений, которые хотелось бы наблюдать. Поэтому США готовы поддержать другой механизм урегулирования конфликта, если он будет успешным.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин надеется, что у Киева «хватит ума» выполнить минские соглашения.