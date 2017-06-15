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Происшествия
Тело сбитого в Подмосковье шестилетнего мальчика эксгумируют для проверки на алкоголь
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Тело сбитого в Подмосковье шестилетнего мальчика эксгумируют для проверки на алкоголь

23:33  15 Июня 2017
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Тело сбитого в Подмосковье шестилетнего мальчика эксгумируют для проверки на алкоголь

Москва, 15 июня. Тело шестилетнего ребенка, сбитого автомобилем в городе Балашиха Московской области, эксгумируют для проверки на предмет содержания алкоголя в крови. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Отмечается, что для установления истины по делу будут проведены две дополнительные экспертизы — судебно-медицинская и биологическая. У следствия есть веские основания полагать, что погибший мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось о смерти иностранного гражданина от ножевого ранения в Балашихе.

Сергей Свазовский
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