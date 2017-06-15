Киев не нашел средств для продолжения строительства «стены» вдоль границы с РФ

В Избранное

Скопировать

Киев, 15 июня. Киев не может найти деньги на строительство фортификационных сооружений и установки охранных систем на российско-украинской границе, которые еще в 2014 году в рамках программы «Стена» начало правительство экс-премьера Арсения Яценюка.

Об этом рассказал глава МВД страны Вадим Троян. Он отметил, что проект реализован лишь на 14% и для продолжения работ не хватает финансирования. Для реализации всего плана Украине надо обустроить еще 2 тысячи километров вдоль границы.

В 2017 году на эти цели Киев выделил 50 млн гривен (менее $2 млн) из запланированных 200 млн гривен ($7,7 млн).

Напомним, идею построить «Стену» на границе с Россией высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. На границе должны были появиться опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация.