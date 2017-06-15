Медведев рассказал, чем выгодны для бюджета РФ поправки к Налоговому кодексу

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Москва, 15 июня. Изменения в налоговом законодательстве России в части акцизов и налога на добычу полезных ископаемых принесут в федеральный бюджет 30 млрд рублей в 2017 году.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению политика, к 2020 году эта цифра увеличится до 380 млрд рублей.

Как отметил Медведев, поправки в Налоговый кодекс включают индексацию ставок акцизов в 2020 году на уровень инфляции и возможность не брать дополнительные платежи при ввозе некоторых импортных товаров.

Как писала Газета.Ru, поправки изменят размер налога на добычу полезных ископаемых в четвертом квартале этого года, а также в 2020 году.