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Спорт
Цзю не верит, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится
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Цзю не верит, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится

23:12  15 Июня 2017
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Цзю не верит, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится

Москва, 15 июня. Известный российский боксер Константин Цзю высказал озадаченность в связи с анонсированным накануне боем Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора.

Цзю признался, что до сих пор не может поверить в реальность поединка. Россиянин отметил, что Мейвезер заработает 100 миллионов, а вот его оппоненту не приходится рассчитывать на такие деньги.

Трудно комментировать, что двигает спортсменами. На моей памяти такого никогда не было,  — сказал Цзю в интервью для Газеты.ru.

#костяцзю #коннормакгрегор #флойдмейвезер
Сергей Свазовский
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