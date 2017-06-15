Цзю не верит, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится
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Москва, 15 июня. Известный российский боксер Константин Цзю высказал озадаченность в связи с анонсированным накануне боем Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора.
Цзю признался, что до сих пор не может поверить в реальность поединка. Россиянин отметил, что Мейвезер заработает 100 миллионов, а вот его оппоненту не приходится рассчитывать на такие деньги.
Трудно комментировать, что двигает спортсменами. На моей памяти такого никогда не было, — сказал Цзю в интервью для Газеты.ru.
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