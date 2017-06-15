ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в шиитской мечети в Кабуле

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Кабул, 15 июня. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети столицы Афганистана в четверг.

Об этом сообщает Reuters. Взрыв прогремел 15 июня в шиитской мечети в Кабуле. По данным полиции, террорист-смертник убил четырех охранников, а затем проник на кухню и привел в действие бомбу.

В результате происшествия погибли 19 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.