Сирия: повстанцы рассказали об уничтожении 80% военной мощи «ан-Нусры»
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Дамаск, 15 июня. Коалиция сирийских повстанцев исламистского направления «Джайш аль-Ислам» заявила, что уничтожила около 80% военной мощи запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) в районе Восточная Гута.
Об этом сообщают источники в Twitter.
19- قائد #جيش_الإسلام :— جيش الإسلام (@jaishalislam) 15 июня 2017 г.
قضينا على 80% من مقدّرات جبهة النصرة، وأنهينا قوّتها العسكرية، ولم يبق منها إلا فلول تقاتل بدعم من البعض.
Ране РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ* (запрещано в РФ) и «Джебхат ан-Нусре».
* Организация запрещена на территории РФ.
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