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Политика
Сирия: повстанцы рассказали об уничтожении 80% военной мощи «ан-Нусры»
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Сирия: повстанцы рассказали об уничтожении 80% военной мощи «ан-Нусры»

22:53  15 Июня 2017
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Сирия: повстанцы рассказали об уничтожении 80% военной мощи «ан-Нусры»

Дамаск, 15 июня. Коалиция сирийских повстанцев исламистского направления «Джайш аль-Ислам» заявила, что уничтожила около 80% военной мощи запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) в районе Восточная Гута.

Об этом сообщают источники в Twitter. 

Ране РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ* (запрещано в РФ) и «Джебхат ан-Нусре». 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алия Садыкова
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