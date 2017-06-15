Сирия: повстанцы рассказали об уничтожении 80% военной мощи «ан-Нусры»

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Дамаск, 15 июня. Коалиция сирийских повстанцев исламистского направления «Джайш аль-Ислам» заявила, что уничтожила около 80% военной мощи запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) в районе Восточная Гута.

Об этом сообщают источники в Twitter.

19- قائد #جيش_الإسلام :

قضينا على 80% من مقدّرات جبهة النصرة، وأنهينا قوّتها العسكرية، ولم يبق منها إلا فلول تقاتل بدعم من البعض. — جيش الإسلام (@jaishalislam) 15 июня 2017 г.

Ране РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ* (запрещано в РФ) и «Джебхат ан-Нусре».

* Организация запрещена на территории РФ.