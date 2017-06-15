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Политика
Белый дом не знает о визите Порошенко в Вашингтон
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Белый дом не знает о визите Порошенко в Вашингтон

22:48  15 Июня 2017
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Белый дом не знает о визите Порошенко в Вашингтон

Вашингтон, 15 июня. В Белом доме не располагают информацией об анонсированном киевскими властями визите президента Украины Петра Порошенко в столицу США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американского лидера Сара Сандерс.

По этому поводу никаких объявлений у меня нет, — ответила она на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее Владимир Путин похвалил Петра Порошенко за знание русской классики, ответив на цитату украинского президента о «немытой России».

#петрпорошенко #сарасандерс
Сергей Свазовский
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