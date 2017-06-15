Басилашвили рассказал о роли Баталова в развитии российской культуры

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Рига, 15 июня. Актер Алексей Баталов внес в русское кино правду жизни, заявил актер театра и кино Олег Басилашвили.

Как сообщает латвийская радиокомпания Baltkom, Басилашвили выделил предельную честность Баталова в жизни, на сцене и в кино. По его мнению, после работы со знаменитым артистом коллеги уже не могли позволить себе хоть малейшую жизненную неправду.

Басилашвили подчеркнул, что Баталов прославил искусство новым шагом в актерском мастерстве. «С Лешей пришла невиданная ранее на экранах правда человеческой жизни. Правда простого советского, русского человека», — добавил он.

Напомним, актер Баталов скончался в четверг на 89-м году жизни.