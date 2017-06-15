Питерские ангелы улетают в Сирию: дети просят остановить войну. ФАН-ТВ

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Необычное по своему составу «трио» решило внести свою лепту в борьбу с терроризмом и в укрепление дружественных отношений между народами Сирии и России. Мотоклуб «Night Hunters», межрегиональная общественная организация «Берег» и детский дом, являющийся подразделением Центра образования № 167 (Красносельский район) в знак поддержки решили подарить детям Сирии тысячу ангелов. В процессе подготовки посылки байкеры навестили ребят, вместе с ними в детдом отправились корреспонденты ФАН-ТВ.

– Мотоклуб обратился к нам с предложением принять участие в акции «1000 ангелов» в поддержку детей Сирии, – рассказала съемочной группе Надежда Щербинина, директор центра образования № 167 со структурным подразделением «Детский дом» Красносельского района. – Так как дети в нашем учреждении – это дети из трудных семей (а у многих и нет родителей), для них близка тема сиротства, понимание того, что гибнут и дети, и их родители. Поэтому наши воспитанники откликнулись на это предложение и приняли активное участие. Они писали послания детям Сирии и вырезали, рисовали ангелов.

Мотоциклисты и общественные деятели МОО «Берег» приехали не с пустыми руками: детям и работникам учреждения они вручили подарки, некоторых ребят по традиции покатали на двух колесах. Однако взамен активисты забрали с собой изображения ангелов, которые вскоре должны появиться на улицах Латакии (город-порт на западе Сирии – прим.ред.).

О том, какой смысл дети вкладывают в бумажные изделия, с корреспондентом ФАН-ТВ поделилась одна из воспитанниц образовательного центра Юлия Рыбак-Силко:

– Мы очень переживаем за этих ребят, ведь их коснулась война. Тяжело, на самом деле, об этом говорить. Мы хотим поддержать их тем, чем можем.

– Что бы ты пожелала им?

– Чистого мирного неба… Чтобы беды стороной обходили, чтобы семьи были здоровы, они сами. Учатся пусть хорошо. Ждем к нам в гости! Правда, мы будем рады, может, опытом поделимся друг с другом. Это же большая радость, когда распускаются цветы, дети счастливыми растут, солнце светит. Но эти ребята сейчас, наверное, не замечают всего этого, они в беде. Я хочу, чтобы они начали замечать, не расстраивались и держались, как могли.

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Почему ангелы, как родилась задумка, какого эффекта от нее ждут общественники и в Сирии, и в России, корреспонденты ФАН-ТВ расспросили Юрия Горчакова – одного из идейных вдохновителей акции, руководителя отдела по связям с общественностью МОО «Берег», члена мотоклуба «Night Hunters».

– В 2015-м году, когда в рамках работы мы впервые побывали в Сирии, появилась, можно сказать, мечта: объединить детей Сирии и России. Спустя почти два года она превращается в реальность. Мы четко поняли, кому это надо, как это сделать, какой мы получим результат. Основной символ – ангел. Это, в первую очередь, символ Петербурга, мира. В то же самое время, это оберег, а для сирийцев – это наши военные самолеты, которые будут оберегать их небо еще долгое время. Ребята из этого детского дома от чистого сердца, сами искали картинки, печатали, вырезали, раскрашивали, написали пожелания для детей там. И это первый этап акции, теперь мы будем отправлять их в Сирию.

– Почему мотоклуб обратился именно к этим детям?

– Мы уже давно с ними работаем, это подшефный дом нашего клуба. Мы уже проводили акции с детьми Донбасса: им ребята отсюда отправляли посылки, гуманитарную помощь собирали сами. Когда они узнали, что есть возможность что-то передать теперь в Сирию, они с удовольствием согласились и сами рвались рисовать. Очень, кстати, быстро получилось. Мы думали, уйдет месяц. А они – хоп, два дня, и готова тысяча ангелов.

– Каких практических результатов вы ожидаете от этой акции?

– Люди обратят внимание на проблему терроризма. Недавно Санкт-Петербург столкнулся с этим вплотную, а Сирия живет под этим гнётом уже почти 10 лет, с 2009-го года. Мировая общественность, я думаю, увидит это. Нужно обратить внимание на то, что дети просят остановить войну. Просят вот таким простым способом, и мы надеемся достучаться до сердец взрослых.

Добавим лишь, что ангелы улетят в горячую точку на днях. О том, как их встретят в Латакии и других сирийских городах, инициаторы обещали рассказать ФАН-ТВ в ближайшее время. Кроме того, общественники и мотоциклисты уверяют, что за этой миротворческой социальной акцией последуют новые, в том числе – с участием детей.

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