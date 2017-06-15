Овечкин заявил, что собирался обсудить с Путиным ситуацию с КХЛ

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Москва, 15 июня. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время прямой линии ситуацию с московским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом». Как отметил Овечкин, он сожалеет об упущенной возможности.

Как пишет «Советский спорт», Овечкин считает ситуацию со столичным «Динамо» и новокузнецким клубом наиболее актуальными в российском хоккее. Овечкин выразил надежду, что клубы справятся со сложностями, и будут радовать болельщиков хорошей игрой. Нападающий также призвал властей задуматься о развитии детского хоккея.

«В следующий раз, если будет такая возможность, мне удастся с Владимиром Владимировичем и о хоккее поговорить», — добавил хоккеист.