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Политика
Премьер Черногории: Инцидент с Трампом прославил страну
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Премьер Черногории: Инцидент с Трампом прославил страну

22:19  15 Июня 2017
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Премьер Черногории: Инцидент с Трампом прославил страну

Москва, 15 июня. Премьер-министр Черногории Душко Маркович благодарен президенту США Дональду Трампу за инцидент на саммите НАТО в Брюсселе, когда американский лидер резко его отодвинул в сторону.

Как пишет Politico, этот эпизод, по оценке Марковича, принес Черногории известность.

Напомним, инцидент произошел в конце мая во время осмотра новых помещений штаб-квартиры НАТО. Трамп резко отодвинул стоящего перед ним Марковича. Видео тут же попало в Сеть. Премьер-министр назвал происшествие безобидным и подчеркнул, что американский лидер «естественно» желает стоять в первом ряду.

#трамп
Алия Садыкова
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