В Белом доме не знают, смотрел ли Трамп фильм Стоуна о Путине

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Вашингтон, 15 июня. Пресс-служба Белого дома не располагает информацией о том, смотрел ли президент США Дональд Трамп фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине. Об этом сообщила пресс-секретарь главы американского государства Сара Сандерс.

Сандерс сказала, что по этому вопросу ей ничего не известно. Она усомнилась в том, что Трампу докладывали об этом фильме, — пишет ТАСС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что фильм Оливера Стоуна о Путине будет полезен американцам, которые хотят понять Россию.