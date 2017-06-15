Губернатор Ставрополья: Вопрос моей отставки должен решать народ и руководство

В Избранное

Скопировать

Ставрополь, 15 июня. Глава Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал слухи о своей отставке.

Он отметил, что решение об освобождении от должности должны принимать народ и руководство.

Таким образом власти региона опровергли информацию СМИ об отставке руководителя Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам губернатора, он никогда не уходил от трудностей. Владимиров обещал «доделать работу как положено». «Пусть руководители и народ решают, оставаться мне здесь работать или нет», — резюмировал политик.

Напомним, информация об отставке губернатора с формулировкой «по семейным обстоятельствам» появилась в четверг.