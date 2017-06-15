Спешившие в ресторан мажоры выехали на встречку возле Белого дома в Москве

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Москва, 15 июня. Два водителя решили обойти пробку в центре Москвы, проехав по встречной полосе. Видео «лихачества» обнародовано в социальной сети Instagram.

На записи видно, как две машины свободно едут по встречной полосе, в то время как на другой стороне автомобили стоят практически неподвижно. Инцидент произошел у Дома правительства в центральной части российской столицы.

Пользователь, разместивший видео, считает, что нарушителям их действия сойдут с рук.

Ранее сообщалось о лихаче, который сбил ребенка в Петербурге и скрылся с места происшествия.