«Нафтогаз» хочет договориться с «Газпромом» о поставках газа

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Киев, 15 июня. Компания «Нафтогаз Украины» надеется договориться с российской транснациональной корпорацией «Газпром» о поставках голубого топлива. Об этом рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы со стороны «Нафтогаза» будем действовать согласно принципам, которые определил арбитраж, будем пытаться договориться по объемам и по цене», — подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев указал на то, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило «бери или плати» в контракте с «Нафтогазом».