Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
«Нафтогаз» хочет договориться с «Газпромом» о поставках газа
Triangle Created with Sketch.

«Нафтогаз» хочет договориться с «Газпромом» о поставках газа

22:02  15 Июня 2017
940

«Нафтогаз» хочет договориться с «Газпромом» о поставках газа

Киев, 15 июня. Компания «Нафтогаз Украины» надеется договориться с российской транснациональной корпорацией «Газпром» о поставках голубого топлива. Об этом рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы со стороны «Нафтогаза» будем действовать согласно принципам, которые определил арбитраж, будем пытаться договориться по объемам и по цене», — подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев указал на то, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило «бери или плати» в контракте с «Нафтогазом».

#газпром #нафтогаз
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть