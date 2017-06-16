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Сирия, 16 июня. Террористы ИГ* потеряли ряд ключевых опорных пунктов к востоку от поля Арак вблизи шоссе Пальмира – Ас-Сухна. Бойцы SDF**** захватили несколько кварталов на окраине города Ракка. Российские ВКС отбили новое нападение отрядов ИГ на западе Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли нескольких бойцов в результате серии атак боевиков-оппозиционеров к востоку от Дамаска; вели перестрелки с радикалами у города Кафр Батна в Восточной Гуте; вместе с ВКС России прикрывали отряды ливанской «Хезболлы» с воздуха в боях за Даръа; вели взаимные обстрелы с «Джебхат ан-Нусрой»*** к северу от Кунейтры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над вышкой связи и стратегическими высотами в окрестностях поселения Арак вблизи трассы Пальмира – Ас-Сухна; потеряло 20 боевиков в результате удара коалиции по городу Абу Кемаль; захватило в плен бойца SDF в ходе контратаки позиций курдов на западе Ракки; лишилось десятков террористов в ходе бомбардировки ВКС РФ на окраине Дейр эз-Зора; устроило взрыв у КПП к югу от Мосула; обесточила поселки в иракской провинции Аль-Анбар.

Курды: полностью заняли район Аль-Синаа на востоке Ракки и продолжили наступать по направлению к центру города; нейтрализовали 32 радикала ССА** на фронте у города Дарат Изза в Алеппо; потеряли двоих бойцов в результате взрыва СВУ в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила БМП отрядов YPG вблизи города Мараназ на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в течение вчерашнего дня продолжалось противостояние между боевиками исламистских группировок и бойцами проправительственных ополченческих отрядов. Несколько групп радикалов напали на КПП ополченцев-шиитов в восточных окрестностях Дамаска, убив и ранив нескольких солдат, передавал местный источник в соцсети Facebook (@wael.alkhaldy). Позже проасадовские силы ответили интенсивными обстрелами укрепленных районов исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Батна, также находящегося в Восточной Гуте. По данным агентства Shahba Press, ополченцы вели огонь преимущественно из артиллерийских орудий. Таким образом, оппозиционные группировки продолжают нарушать режим тишины, вызывая на себя ответный огонь со стороны Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил. Одна из зон безопасности охватывает весь оазис, почти целиком оккупированный исламистами.

Боевики, занимающие регион к востоку от столицы, кроме того, ведут кровопролитные междоусобные столкновения, в результате которых зачастую страдает местное население. Так, накануне вблизи поселения Аль-Ашари в результате разрыва мины крупного калибра, которая была выпущена в ходе противостояния между группировками, погиб мирный житель. Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. Междоусобная борьба на территории Восточной Гуты разворачивается между формированиями «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и «Джейш Аль-Ислам»***** с другой.

Провинция Алеппо

Курдские силы и протурецкие боевики сирийского оппозиционного блока продолжали ожесточенные бои в северной части провинции Алеппо сразу на нескольких направлениях. Наиболее ожесточенные прошли на севере от города Дарат Изза, ставшего новым оплот турецких войск и их союзников на территории САР. В прошедшие сутки бойцам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) удалось нанести противнику серьезный урон в численном составе в ходе массированной атаки. Согласно данным военного источника на его странице в Twitter (@e_sklt), курды, наступая со стороны вершины Симеон, ликвидировали по меньшей мере 32 радикала Сирийской свободной армии (ССА). Позже исламисты начали контратаку, рассчитывая отбить высоту, представляющую ценное стратегическое значение.

Другой военный источник в сети Twitter (@ZAboalhuda) сообщал о столкновениях между силами YPG и ССА в западных окрестностях города Мараназ к северу от Алеппо. В ходе боев на этом направлении радикалы уничтожили БМП курдов. Напомним, Анкара считает курдов не меньшей угрозой своей безопасности, нежели террористов ИГИЛ. Поэтому турецкая армия с помощью сирийской вооруженной оппозиции пытается не допустить появления независимого Курдистана у своей южной границы.

Между тем Анкара заканчивает строительство стены на границе с САР. Как сообщал в Twitter турецкий источник (@metesohtaoglu), на данный момент уже возведено 700 километров стены из 828 планируемых. Ожидается, что уже в июле строительство будет закончено.

Провинция Хомс

Проасадовские силы Национальной обороны (NDF)****** и отряды ливанского формирования «Хезболла» в прошедшие сутки продолжали наступать на позиции «Исламского государства»* к востоку от Пальмиры вдоль дороги на Дейр эз-Зор. Накануне им удалось несколько продвинуться в освобождении территорий от радикалов. Так, проправительственные войска отбили ряд стратегически значимых опорных пунктов ИГИЛ в районе газовых скважин в восточных предместьях населенного пункта Арак, передавало новостное агентство Al Masdar News.

Позже бойцы NDF и «Хезболлы» зачистили от радикалов ИГ территорию вокруг вышки связи, а также отбили две вершины на юго-востоке от Арака. Об этом сообщалось на странице Национальных сил обороны в соцсети Twitter (@NatDefFor). Сирийские ВВС тем временем поддерживали наступление, нанося удары по остаткам отрядов ИГИЛ в окрестностях недавно освобожденного газового поля и одноименного населенного пункта.

Таким образом, союзные армии САР силы постепенно приближаются к главному бастиону «Исламского государства» в провинции Хомс — городу Ас-Сухна, который находится вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор. Однако вблизи нефтегазовых полей к северо-западу от древнего города Пальмира между тем по-прежнему сохраняется напряженная обстановка в связи с участившимися контратаками ИГИЛ.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация стран западной коалиции накануне утром провела новую бомбардировку в городе Абу Кемаль к югу от Дейр эз-Зора у самой границы с Ираком. По информации новостного центра Rojava 24, под ударами ВВС был почти целиком разрушен оружейный завод города. Кроме того, были нейтрализованы порядка 20 боевиков ИГИЛ. Напомним, коалиция во главе с Соединенными Штатами намеревается при помощи боевиков «Свободной армии» взять под контроль нефтегазовые ресурсы, которыми богата провинция. Коалиционные ВВС активизировали вылеты в этом направлении в преддверии готовящегося наступления ССА.

Тем временем ВКС РФ нанесли серию ударов по местам концентрации сил «Исламского государства» в западных предместьях Дейр эз-Зора недалеко от границы района Аль-Панорама. Как передавал информационный канал в сети Twitter (@RifDimashqNow), в ходе бомбардировки были ранены и уничтожены десятки боевиков, а также их военные пикапы с крупнокалиберными пулеметами. При этом благодаря работе российских истребителей правительственным войскам удалось отразить очередную атаку боевиков.

Провинция Даръа

ВКС РФ и ВВС САР нанесли за сутки больше 20 ударов по опорным пунктам радикалов в южных окрестностях Даръа в поддержку освободительной операции отрядов «Хезболлы», сообщал информационный Twitter-канал (@SciOfDiscontent). Сведений о результатах боевых вылетов до сих пор не поступало.

Проасадовская ливанская организация «Хезболла» ведет контрнаступление на укрепрайоны боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» и ССА, намереваясь освободить занимаемую исламистами южную часть города. В оккупации антиправительственных группировок, в частности, находятся районы Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Провинция Ракка

По данным информационного канала в Twitter (@SciOfDiscontent), отряды Сирийской демократической армии (SDF) и бойцы YPG при поддержке авиации западной коалиции полностью зачистили район Аль-Синаа на юго-востоке Ракки от радикалов ИГ. Затем курдские силы продолжили развивать наступление и с жестокими боями вышли к границе соседнего района Битани. Таким образом, курды продолжают штурмовать административный центр провинции в рамках завершающего этапа полномасштабной кампании «Гнев Евфрата», которой командует западная коалиция во главе с Вашингтоном.

Тем временем в захваченном курдами районе Аль-Машалаб, который также находится на юго-восточной окраине Ракки, взорвалось СВУ, очевидно, установленное террористами ИГИЛ перед выводом сил. Два бойца войск операции «Гнев Евфрата» погибли, еще пять солдат получили ранения.

На западной окраине столицы провинции боевики «Исламского государства» активизировали контратаки позиций SDF и YPG, намереваясь восстановить контроль над утраченными кварталами. Так, боевики совершили серию нападений на контрольно-пропускные пункты курдов в районе Сабихия. По информации военного источника в сети Twitter (@AfarinMamosta), атаки были отбиты. Однако радикалы взяли одного курдского бойца в плен.

Командование Отрядов народной самообороны (YPG) накануне направило в район Ракки новую партию подкрепления. Дополнительные силы формирования уже выдвинулись из города Африн к северу от Алеппо. Отряды пройдут, в частности, через районы, контролируемые сирийской армией.

Провинция Кунейтра

На севере провинции Кунейтра в прошедшие сутки отмечались интенсивные перестрелки между военнослужащими сирийской армии и боевиками террористического объединения «Тахрир аш-Шам». Стороны обстреливали опорные пункты друга недалеко от дамбы Мантара, рядом с поселением Аль-Аджраф, а также в районе у границы провинции Дамаск. Об этом сообщали местные источники в Twitter и информационный портал SOHR. Данных о потерях ни одна из сторон до сих пор не предоставила. «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники по коалиции занимают около 2/3 от всех территорий провинции. Правительственные силы, в свою очередь, контролируют лишь отдельные северные районы этого региона.

Ирак

К югу от Мосула накануне утром прогремел взрыв. Согласно информации новостного центра Al Sumaria News, у обочины шоссе рядом с правительственным контрольно-пропускным пунктом сработало самодельное взрывное устройство. Один сотрудник иракской федеральной полиции погиб на месте, еще трое, получившие тяжелые ранения, были экстренно госпитализированы. Пока что ни одно террористическое формирование не взяло на себя ответственности за взрыв, однако командование армии Ирака уверено, что СВУ заложили террористы ИГИЛ. Под контролем боевиков по-прежнему остаются кварталы северо-западных районов — Старого города и Аль-Шафаа.

В восточную часть Мосула, которая была полностью зачищена от ИГ к 23 января этого года, между тем продолжают возвращаться мирные жители. Согласно данным информагентства Iraqi News, за последнее время в город вернулось не меньше 200 тысяч человек.

В провинции Аль-Анбар на западе страны в результате действий террористов «Исламского государства» были полностью обесточены несколько населенных пунктов, расположенных в районе города Хит на западе от Аль-Рамади. Отряды радикалов разрушили три высоковольтные вышки в этом регионе, оставив местное население без электричества. Об этом сообщал телеканал Al Sumaria.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)