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Общество
Ставропольские чиновники предприняли экстренные меры перед прямой линией Путина
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Ставропольские чиновники предприняли экстренные меры перед прямой линией Путина

22:00  15 Июня 2017
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Ставропольские чиновники предприняли экстренные меры перед прямой линией Путина

Москва, 15 июня. Российские СМИ сообщили о том, что в ряде регионов чиновники в срочном порядке стали исправлять свои ошибки после  прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Однако госслужащие Ставропольского края решили сработать на опережение и выплатили компенсацию пострадавшей от наводнения местной жительнице еще до того, как та успела рассказать о своей ситуации главе государства.

Узнав о том, что к Валентине Саковской-Некрасовой направляется съемочная группа «Прямой линии», чиновники подсуетились и перевели женщине деньги, однако не успели ее об этом предупредить, в результате чего скандальная история все-таки всплыла на поверхность. Когда же Саковская-Некрасова обнаружила перевод, она сообщила об этом в СМИ, и пресса подала все так, словно деньги пришли через несколько минут после обращения к Путину, передает «Ридус».

Геннадий Плющев
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