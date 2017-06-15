Самарские власти прокомментировали вопрос Путину о лишении льгот ветеранов

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Самара, 15 июня. Власти Самарской области разъяснили свою позицию по вопросу о лишении льгот ветеранов, который был отобран Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии».

Поступила информация, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин оставил ветеранов без федеральных пособий.

Ситуацию прокомментировал Илья Чернышев, возглавляющий департамент информационной политики Самарской области. Он отметил, что в регионе сохранены льготы для всех ветеранов труда, чья пенсия составляет менее 19,5 тысяч рублей.

Чиновник сообщил, что коэффициент 2,5, применяемый в Самарской области, является одним из наиболее высоких по стране, в то время как во многих регионах этот показатель равен единице.

Чернышев также обратил внимание на усилия властей по сокращению фонда оплаты труда чиновников и оптимизации бюджета.

Ранее сообщалось о конфузе в Самаре. Организаторы концерта перепутали имя Юрия Гагарина, окрестив его Алексеем.