Бабушка с новорожденной внучкой пропали в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 июня. Сотрудники полиции начали поиски пожилой женщины, которая пропала вместе с одномесячной внучкой в Юнтоловском парке Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию обратился мужчина, сообщивший, что днем около 13:00 часов его теща ушла в район Юнтоловского парка с внучкой. На связь они не вышли, после начала розыскных мероприятий в парке была обнаружена пустая коляска», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиски продолжаются. К операции привлечены оперативники, волонтеры, кинологи и сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что в Нижней Туре Свердловской области пропали два студента 19 и 20 лет. К поискам юношей подключились полицейские и сотрудники ФСБ, передает «Утро.ру».