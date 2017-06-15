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Сирия, 15 июня. Отряды SDF**** в рамках операции против ИГ* приблизились к входу в историческую часть города Ракка. Боевики ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** нанесли «Хезболле» и армии САР урон в живой силе и технике в ходе боев за Даръа. Радикалы отбили атаку САА на юге провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами в районе Джобар в Дамаске; прикрывают с воздуха бойцов NDF****** и «Хезболлы» вблизи поля Арак на востоке от Пальмиры; потеряли танк и четверых бойцов в ходе столкновений на юге Даръа; подверглись обстрелам из РСЗО «Град» со стороны ССА на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ранило бойца «Хашд Аль-Шааби» к югу от иракского города Киркук; потеряло ключевую высоту и здание пункта управления на западе провинции Даръа в результате нападения ССА; продолжает ожесточенные бои с армией Ирака в районе Аль-Шафаа в Мосуле.

Курды: приблизились к входу в историческую часть Ракки в ходе операции против ИГИЛ.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку армии САР в районе населенного пункта Харб Нафса на юге Хамы.

Провинция Дамаск

На восточной окраине Дамаска — в районе Джобар, часть которого все еще находится в оккупации боевиков-исламистов, — возобновились ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистскими группировками. Как передает новостной портал Free Palestine Agency, радикалы первыми открыли огонь, нарушив тем самым режим перемирия, установленный в рамках меморандума о создании зон снижения напряженности. В настоящий момент перестрелки на этом направлении продолжаются. Данных о потерях сторон на настоящий момент не поступало. Под контролем антиправительственных организаций, кроме того, по-прежнему находится почти вся территория Восточной Гуты.

Провинция Хомс

Выступающие в интересах армии САР «Хезболла» и Национальные силы обороны (NDF) продолжают развивать преимущество в боях с террористами ИГ на востоке от древней Пальмиры. Согласно информации оппозиционного Twitter-канала (@alhadathtoday), сирийская авиация нанесла пять авиаударов по местам концентрации сил «Исламского государства»* к востоку от населенного пункта Арак вблизи дороги между Пальмирой и Дейр эз-Зором в поддержку наступления союзных сил.

Напомним, ранее проасадовским бойцам удалось занять ряд стратегически ценных опорных пунктов ИГИЛ в восточных окрестностях Арака. Таким образом, подразделения «Хезболлы» и NDF продолжают планомерно приближаться к последнему крупному бастиону террористов на пути в Дейр эз-Зор — Ас-Сухне.

Провинция Даръа

На восточной окраине Даръа вблизи лагеря для палестинских беженцев возобновись ожесточенные бои между отрядами ливанской «Хезболлы», поддерживаемыми подразделениями САА, с одной стороны и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и «Джебхат Фатх аш-Шам» — с другой. Согласно информации оппозиционных источников в Twitter, в результате кровопролитных боев был уничтожен танк правительственных войск САР, также радикалами были убиты четверо бойцов ливанской союзной организации. Новостной портал Nabaa Media, кроме того, сообщает о вновь вспыхнувших столкновениях между сторонами в районе шоссе Аль-Сад к югу от административного центра провинции. Напомним, подразделения «Хезболлы» при помощи сирийских военных ведут кампанию по освобождению южной части города Даръа.

Боевики бригады «Джейш Аль-Тавра», являющейся частью «Свободной армии», провели массированную атаку опорных пунктов террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа. Оппозиционные силы в результате нападения установили контроль над стратегически ценной вершиной Аштара, а также захватили здание командного пункта противника у линии фронта к западу от города Адван. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@UmayyahYazid) местный активист. Напомним, боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид» действуют в данном регионе в интересах «Исламского государства». Ранее им удалось отбить у ССА часть территорий на западе от Даръа и сформировать свой небольшой анклав.

Провинция Ракка

Демократическая армия Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG), действующие в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» под командованием Пентагона, продолжают финальный этап операции — штурм Ракки, так называемой «столицы» «Исламского государства». Как передает курдский источник на странице в сети Twitter (@melisaraimmo), бойцы SDF и YPG почти достигли входа в историческую часть города с восточного направления. Напомним, сегодня днем курды установили полный контроль над главным промышленным районом города и затем подошли к кварталу Битани.

Операция по зачистке провинции от сил «Исламского государства» началась еще осенью прошлого года, однако только несколько недель назад силы «Гнева Евфрата» вошли в столицу региона. Большинство экспертов считает, что боевикам не удастся удержать города, а новой неофициальной столицей ИГ станет Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

Как утверждает источник в сети Twitter (@Homs_Ahrar), подконтрольный сирийской вооруженной оппозиции, отряды боевиков-исламистов отразили атаку войск правительственной армии в районе населенного пункта Харб Нафса, расположенного в южной части провинции у самой границы с Хомсом. Сегодня днем в ходе противостояния на этом направлении был уничтожен бульдозер сирийских войск. Данных о потерях сторон не сообщается. Напомним, Харб Нафса располагается внутри оппозиционного анклава, в который входят территории к северу от города Хомс, а также ряд районов у южной границы провинции Хама.

На севере провинции тоже неспокойно. Боевики группировки «Джейш Аль-Наср», являющейся частью Свободной сирийской армии, провели массированный обстрел укрепрайонов правительственных войск на северной окраине населенного пункта Маардес. Согласно данным оппозиционного портала Qalaat Al Mudiq, радикалы вели огонь из ракетных установок «Град». Отмечается, что значительная часть оборонительных позиций САА была разрушена. Таким образом, оппозиционные силы вновь активизировали наступательные действия на этом направлении в нарушение режима тишины, пытаясь вернуть населенные пункты, потерянные этой весной в результате операции отрядов спецназа «Тигры».

Ирак

Федеральная полиция Ирака и «Исламское государство» продолжают вести ожесточенные бои за контроль над районом Аль-Шафаа на северо-западе Мосула. Как сообщает на странице в Twitter (@HewarMaftuh2) военный источник, боевики активно используют смертников для атак позиций правительственных сил. Иракские военнослужащие на данный момент отбили чуть больше половины территории Аль-Шафаа. Однако радикалы не перестают оказывать ожесточенное сопротивление. Отряды террористов также по-прежнему занимают кварталы старой части Мосула.

В южных предместьях города Киркук активизировалась деятельность снайперов ИГ. По информации иракского телеканала Al Sumaria, в результате обстрелов примерно в 25 километрах от Киркука был ранен один боец иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)