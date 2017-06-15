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Политика
Около 13 млн жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи — МИД Франции
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Около 13 млн жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи — МИД Франции

21:46  15 Июня 2017  /обновлено: 21:46  15 Июня 2017
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Около 13 млн жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи — МИД Франции

Париж, 15 июня. Около 13 миллионов жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи. Такие данные в четверг озвучили официальные представители министерства иностранных дел Франции.

«Франция подчеркивает необходимость эффективного прекращения военных действий и немедленного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в Сирии», — отметили французские дипломаты.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, Соединенные Штаты Америки перебросили в Сирию реактивные системы залпового огня HIMARS.

#сирия #франция
Алексей Громов
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