Около 13 млн жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи — МИД Франции

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Париж, 15 июня. Около 13 миллионов жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи. Такие данные в четверг озвучили официальные представители министерства иностранных дел Франции.

«Франция подчеркивает необходимость эффективного прекращения военных действий и немедленного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в Сирии», — отметили французские дипломаты.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, Соединенные Штаты Америки перебросили в Сирию реактивные системы залпового огня HIMARS.