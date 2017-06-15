Отказавшаяся от взятки врач восхитила пользователей Сети

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Москва, 15 июня. Врач-педиатр, отказавшаяся от взятки за оперативную медицинскую помощь тяжело больному ребенку, заслужила большое уважение среди пользователей социальных сетей.

Трогательную историю рассказала блогер Ольга Савельева. Ее десятимесячная дочь пережила гнойный менингит, ей грозила глухота. Прохождение необходимых бюрократических процедур требовало времени, но промедление грозило необратимыми последствиями.

К счастью и удивлению матери, заведующая филиалом Людмила Александровна откликнулась на просьбу о помощи. Ее деятельный подход дал возможность спасти ребенку слух. От денег врач отказалась, чем буквально покорила пользователей социальных сетей.

Ранее сообщалось об уникальной операции, проведенной докторами из Казани.