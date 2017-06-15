Белый дом прокомментировал новые санкции против РФ, одобренные сенатом США

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Вашингтон, 15 июня. Белый дом считает, что действующие против России санкции эффективны. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана.

Законопроект предполагает сокращение до 14 дней максимального срока рыночного финансирования российских банков, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в отношении компаний, а также юридических и физических лиц, инвистирующих строительство российских экспортных трубопроводов на сумму более пяти миллионов долларов в год или один миллион долларов единовременно.