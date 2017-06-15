Путин озвучил задачи, стоящие перед медицинским сообществом в РФ

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Москва, 15 июня. Перед медицинским сообществом в Российской Федерации стоят задачи по внедрению современных технологий и повышению эффективности здравоохранения. Так считает глава государства Владимир Путин.

«Необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров», — указано в обращении президента к участникам церемонии вручения премии «Призвание».

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о курсе на ускоренное инновационное развитие здравоохранения в стране.