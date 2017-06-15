Минфин США ввел санкции против «банкиров» ИГИЛ

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Вашингтон, 15 июня. Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении сторонников террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба минфина США.

В санкционном списке оказался уроженец Ирака Умар аль-Кубайси и его финансовая компания Al-Kawtar. По данным ведомства, компания играет ключевую роль в финансовых операциях ИГИЛ. Al-Kawtar занимается безналичными переводами денежных средств на подконтрольной территории ИГИЛ, а также за ее пределами.

Минфин США заморозил активы Умара аль-Кубайси и компании Al-Kawtar, а также запретил американским гражданам иметь деловые связи с ними.

* Организация запрещена на территории РФ.