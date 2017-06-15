«Газпром» назвал мудрой реакцию Австрии и ФРГ на новые санкции США против России

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Москва, 15 июня. «Газпром» считает мудрыми заявления европейских политиков относительно санкций США против России и европейских энергетических компаний. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Также в «Газпроме» не видят экономической целесообразности в получении мандата Еврокомиссией на участие в переговорах по «Северному потоку – 2».



Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвали неприемлемыми планы США ввести санкции против европейских энергетических компаний за сотрудничество с Россией.

«Очень мудрые заявления. Тема санкционная и тема мандата выглядят на фоне развития энергетического сектора очень странно», — сказал Медведев.

Накануне американские сенаторы проголосовали за принятие законопроекта о расширении санкций в отношении России, которые затрагивают топливно-энергетического комплекс РФ.