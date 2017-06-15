Автомобиль протаранил толпу на тротуаре в центре Нью-Йорка

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Нью-Йорк,15 июня. Автомобиль въехал в толпу пешеходов на Манхэттене. Согласно предварительным данным, пострадали не менее 10 человек.

Сообщается, что авария произошла на пересечении 37-й Уэст-стрит и 9-й авеню. Один пострадавший был экстренно доставлен в больницу, остальные отказались от госпитализации. Связан ли данный инцидент с терроризмом — пока неизвестно, передает New York Daily News.

Напомним, что в марте автомобиль въехал в пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего водитель бросился с ножом на подоспевшего полицейского. В результате теракта погибли четыре человека, не считая самого боевика.