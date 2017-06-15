ВВС Бельгии продолжат участвовать в операциях коалиции в Сирии и Ираке

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Брюссель, 15 июня. Срок участия Военно-воздушных сил Бельгии в операциях международной коалиции на территории Ирака и Сирии будет продлен на шесть месяцев. Об этом в четверг сообщил председатель бельгийского правительства Шарль Мишель.

При этом Брюссель планирует сократить до четырех количество истребителей-бомбардировщиков F-16, которые задействованы в боевых действиях против «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

Ранее министерство обороны России раскритиковало решение Вашингтона о переброске РСЗО в Сирию.

* Организация запрещена на территории РФ.