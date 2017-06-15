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Происшествия
Водитель Mercedes выстрелил в пешехода в Москве
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Водитель Mercedes выстрелил в пешехода в Москве

21:18  15 Июня 2017
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Водитель Mercedes выстрелил в пешехода в Москве

Москва, 15 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают злоумышленника, который выстрелил в местного жителя из травматического пистолета. Об этом рассказали представители московского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Ивановское. Согласно предварительной информации, водитель Mercedes вступил в конфликт с пешеходом и задействовал травмат. Пострадавший сумел добраться до дома и сообщить полиции о злоумышленнике.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге был задержан мужчина, который выстрелил из травматического пистолета в своих знакомых.

#москва #травмат
Алексей Громов
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