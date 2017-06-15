«Газпром» направил Анкаре проект транзитного соглашения по «Турецкому потоку»

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Москва, 15 июня. Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что «Газпром» направил Турции проект соглашения по условиям транзита российского газа в Европу по второй нитке газопровода «Турецкий поток».

«По второй нитке «Турецкого потока» должен быть подписан документ между Газпромом» и турецким правительством. Потому что это документ — как бы соглашение с принимающей стороной, поскольку эта нитка носит транзитный характер, она не для удовлетворения потребностей Турции в газе», — пояснил он.

Яновский также добавил, что по второй нитке «Турецкого потока» газ будет идти транзитом в ЕС, поэтому Москва и Анкара уже ведут переговоры по этому документу.