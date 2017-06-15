Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
«Газпром» направил Анкаре проект транзитного соглашения по «Турецкому потоку»
Triangle Created with Sketch.

«Газпром» направил Анкаре проект транзитного соглашения по «Турецкому потоку»

20:40  15 Июня 2017
298

«Газпром» направил Анкаре проект транзитного соглашения по «Турецкому потоку»

Москва, 15 июня. Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что «Газпром» направил Турции проект соглашения по условиям транзита российского газа в Европу по второй нитке газопровода «Турецкий поток».

«По второй нитке «Турецкого потока» должен быть подписан документ между Газпромом» и турецким правительством. Потому что это документ — как бы соглашение с принимающей стороной, поскольку эта нитка носит транзитный характер, она не для удовлетворения потребностей Турции в газе», — пояснил он.

Яновский также добавил, что по второй нитке «Турецкого потока» газ будет идти транзитом в ЕС, поэтому Москва и Анкара уже ведут переговоры по этому документу.

#турция #газпром
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть