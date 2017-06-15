Названы сроки начала продаж в России нового Volkswagen Teramont

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Берлин, 15 июня. Немецкий автогигант Volkswagen назвал сроки продаж нового внедорожника Teramont в России. По словам представителей компании, старт продаж намечен на весну 2019 году, однако предзаказ можно будет сделать уже в декабре этого года.

Известно, что машина будет обладать двухлитровым мотором TSI с турбонаддувом мощностью в 238 лошадиных сил. Позднее российским покупателям также будут представлены более дорогие версии с V-образным двигателем на 3,6 литра мощностью в 280 лошадиных сил. Все автомобили будут исключительно с полным приводом.