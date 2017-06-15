Теракт в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 19 человек
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Кабул, 15 июня. Министерство внутренних дел Афганистана назвало террористической атакой взрыв в мечети в Кабуле. Об этом сообщили в четверг официальные представители ведомства.
Согласно предварительным данным, террорист-смертник ликвидировал четырех охранников, проник на кухню и привел в действие бомбу, убив не менее 15 человек.
#AFG Attacker reportedly killed 4 guards outside the mosque gate& detonated his vest inside the kitchen killing at least 15 people,— BILAL SARWARY (@bsarwary) June 15, 2017
Напомним, ранее стало известно о взрыве в мечети в Кабуле.
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