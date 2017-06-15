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Весь мир
Теракт в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 19 человек
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Теракт в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 19 человек

20:40  15 Июня 2017  /обновлено: 20:42  15 Июня 2017
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Теракт в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 19 человек

Кабул, 15 июня. Министерство внутренних дел Афганистана назвало террористической атакой взрыв в мечети в Кабуле. Об этом сообщили в четверг официальные представители ведомства.

Согласно предварительным данным, террорист-смертник ликвидировал четырех охранников, проник на кухню и привел в действие бомбу, убив не менее 15 человек.

Напомним, ранее стало известно о взрыве в мечети в Кабуле.

#кабул
Алексей Громов
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