Врача-анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, осудят в Подмосковье

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Москва, 15 июня. Анестезиолог-реаниматолог из Подольска, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении пациентки, будет осужден в Подмосковье. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе 2017 года пьяный анестезиолог Подольского ожогового центра Московской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пациентки прямо на больничной койке.

Женщину, которая находилась под наркозом после операции, спасла санитарка, которая случайно вспугнула медика.