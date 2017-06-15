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Врача-анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, осудят в Подмосковье
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Врача-анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, осудят в Подмосковье

20:29  15 Июня 2017
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Врача-анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациентки, осудят в Подмосковье

Москва, 15 июня. Анестезиолог-реаниматолог из Подольска, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении пациентки, будет осужден в Подмосковье. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе 2017 года пьяный анестезиолог Подольского ожогового центра Московской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пациентки прямо на больничной койке.

Женщину, которая находилась под наркозом после операции, спасла санитарка, которая случайно вспугнула медика.

#врач #помосковье
Алексей Громов
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