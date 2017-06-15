Казанские врачи удалили женщине опухоль в гортани размером с голову, сохранив ей возможность говорить

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Уникальную операцию по удалению опухоли пищевода, вросшей в гортань и трахею 30-летней жительнице Уфы, провели в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана. Обычно в таких случаях хирурги прибегают к тотальному удалению пораженных органов, навсегда лишая пациента способности разговаривать, нормально есть и дышать. Казанским врачам удалось совершить чудо. К Алене вернулся ее звонкий голос, она отказалась от инвалидности и вышла на работу. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Алена ждала второго ребенка. Шла 24-я неделя беременности. Диагноз рак шейного отдела пищевода прозвучал как гром среди ясного неба. Поскольку опухоль имела очень агрессивную форму, лечение нужно было начать немедленно. Но Алена решила не прерывать беременность и доносить ребенка хотя бы до 37-й недели. Как врач-гинеколог она хорошо представляла себе, чем грозят ее малышке преждевременные роды. Девочка появилась на свет здоровенькой.

После родов Алена прошла в Уфе курс лучевой терапии. Опухоль сначала уменьшилась, а потом снова начала расти.

«Во всем мире рак шейного отдела пищевода хирургически не лечится. Делают химиотерапию и лучевую. Таким больным при выписке домой обычно назначают наркотики для обезболивания, и они живут три-шесть месяцев, в редких случаях — до года. А мы в свое время решили таких больных оперировать. Но операции были очень калечащие: удалялся пищевод, часть глотки и вся гортань. В результате больной был обречен дышать всю оставшуюся жизнь через трубку. Говорить он не мог, есть нормально тоже», — рассказал доктор медицинских наук, врач-онколог 2-го хирургического торакального отделения ГАУЗ РКОД МЗ РТ Михаил Бурмистров.

Помочь Алене Михаила Бурмистрова попросил его коллега из Уфы, сказал, мол, ситуация безвыходная. На момент их встречи опухоль уже достигла гигантских размеров. Так Алена попала в Казань.

«У нас были довольно долгие дебаты, что с ней делать: то ли химиотерапию, то ли лучевую, то ли вообще отправить на симптоматику. В итоге решили провести курс химиотерапии и посмотреть, что будет дальше. Опухоль сначала уменьшилась, а потом снова начала расти. Тогда мы приняли тяжелое решение — оперировать, но предупредили пациентку, что она может остаться без гортани и трахеи со всеми вытекающими последствиями. Она согласилась. На тот момент старшему сыну Алены не было еще пяти, а дочке — полгода», — вспоминает Михаил Бурмистров.

Алену оперировали двумя бригадами. Работали часов пять. Отделяли опухоль от гортани, от нервов, которые отвечают за голос.

«В результате нам удалось сохранить гортань и трахею и сформировать нормальное соединение глотки с пищеводом. После операции пациентка могла питаться только через зонд, поскольку не могла глотать. Говорить тоже не получалось — едва шептала. Когда мы ее выписывали, порекомендовали позаниматься с фониатром, врачом, который лечит заболевания голосовых связок. И представляете, через два месяца она приезжает к нам без зонда, с шикарным звонким голосом, сама глотает, сама ест. Алена — настоящий боец. Если бы ни она, мы бы не справились с ее болезнью», — уверен Михаил Бурмистров.

Алена отказалась от инвалидности и вышла на работу. По-прежнему трудится в Уфе акушером-гинекологом и растит двоих прекрасных детей.

«Я не сомневалась ни на минуту в успехе операции. Как врач, я хорошо понимала, на что иду. Я была уверена, что мне все хорошо сделают. Ни про какие трубки и трахеостомы даже не думала. Хирурги мне сразу внушили доверие. После операции, конечно, пришлось много потрудиться. Занималась ежедневно по часу с фониатром и еще по пять-шесть часов самостоятельно. Месяца через два я научилась глотать и говорить. Но для полного восстановления потребовалось полгода. Теперь, кто не знает о моих прошлых проблемах, вряд ли догадается о перенесенной операции», — рассказала Алена.

Сегодня подробностями этой уникальной операции казанские хирурги делились с коллегами на Европейской конференции по торакальной онкологии в Вильнюсе.