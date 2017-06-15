Сирия: Путин рассказал, чему Россия научилась в войне против ИГ

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Владимир Путин рассказал о сирийских уроках для вооруженных сил России.

Сегодняшняя прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжалась четыре часа. Началась она с вопроса о состоянии российской экономики и закончилась вопросом о том, кого Путин видит своим преемником. Во второй части программы были подняты важные вопросы, связанные с внешней политикой. Среди других животрепещущих тем президент затронул и тему Сирии.

Владимир Путин заявил, что в каком-то смысле Сирия стала полигоном для испытаний новейшей российской военной техники. Полученный там опыт является бесценным и будет использован при дальнейшей модернизации наших вооруженных сил. «Огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие», — пояснил он.

Понятно, что победа над силами международного терроризма — хоть она и важна для Москвы — гораздо важнее для самих сирийцев. Потому именно им должна быть отведена основная роль в этой борьбе. России остается лишь только помочь Сирийской Арабской Армии повысить ее общую боеспособность.

«Наша задача — поднять уровень боеспособности сирийской армии и предоставить сирийским войскам возможность самим решать задачи. Иногда и при поддержке нашей авиации», — сообщил Владимир Путин.

Задача поднять боеготовность сирийских правительственных войск поставлена на ближнюю перспективу. В общем и целом же цели России в Сирии остаются прежними. Как сказал Владимир Путин, «мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта».

Сейчас, как все мы знаем, процесс политического урегулирования сирийского кризиса уже запущен в Женеве и Астане. Война с ИГ* также продолжается. Какие результаты оба этих процесса могут дать к следующей «прямой линии» российского президента, если мы предположим, что она пройдет ровно через год? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Конечно, сирийская армия должна бороться с «Исламским государством»* — но не только она одна. Наш президент также подчеркнул, что для победы над терроризмом нужна настоящая международная коалиция. Пока ее еще нет, так как эффективность тех коалиционных сил, которые возглавляют США, достаточно невелика. Сложится ли такая коалиция к следующему году? В военных делах вообще очень трудно судить наперед. Тем более когда речь идет о войне с терроризмом. «Исламское государство» (запрещено в России — прим. ФАН) воюет с нами, что называется, асимметрично. Его бандформирования не только противостоят сирийским войскам на поле боя — также данная организация способна к совершению терактов по всему миру, то есть к атакам против мирных жителей. Подавить такую угрозу достаточно сложно», — приводит свою точку зрения политолог.

Это уже не первая прямая линия Путина с гражданами России, когда президент говорил о Сирии. Когда в конце сентября 2015 года началась российская военная операция в САР, многие предполагали, что война продлится всего полгода. Все же технически наши силы значительно превосходили все, что против них могло выставить ИГ. Тем более тогда могло показаться, что мир уже почти что готов выступить против этой угрозы единым фронтом.

«Я еще тогда говорил, что это излишне оптимистичные оценки. Было мнение, что наши ребята в Сирии не задержатся и вернуться домой уже через три–четыре месяца. С тех пор были победы: Алеппо, Пальмира и т.д. Но осталась неосвобожденной еще значительная часть сирийской территории. А что потом? Ведь есть еще и Ирак. В течение ближайшего года — до следующей прямой линии — конечно, будут успехи, тем не менее война в Сирии еще далека от завершения», — резюмирует Гусев.

США сейчас — в точности как и год назад — препятствует появлению единого международного фронта против ИГ. Пока сопротивление Белого дома не удастся преодолеть на дипломатических фронтах, говорить о завершении сирийской войны очень и очень трудно. Учитывая же, что значительная часть вопросов на прямой линии касалась антироссийских санкций США и напряженных отношений между нашими странами, очевидно, что пока на какое-то взаимопонимание с Вашингтоном в сирийском вопросе рассчитывать не приходится.

* Организация запрещена на территории РФ.